صحيفة كويتية: قضية اتهام المشاهير بغسل الأموال تصل مراحلها النهائية

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الاثنين، بأن إدارة الخبراء التابعة لوزارة العدل الكويتية، سلمت تقريرها الذي طلبته النيابة العامة، حول قضايا اتهام المشاهير بغسل الأموال، وذلك بعد عكوفها على إعداد التقرير لأكثر من 150 يومًا.





وقالت الصحيفة نقلًا عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة"، إن قضية المشاهير قطعت شوطًا كبيرًا وأصبحت في مراحلها النهائية بعد تسلم النيابة العامة تقارير الجهات المعاونة، وهي: وزارة التجارة، إدارة الخبراء، جهاز أمن الدولة.





وأكدت المصادر أن التحريات والتقارير التي سُلِّمت إلى النيابة، أطاحت ثلاثة متهمين من المشاهير في جرائم غسل أموال منظمة، في حين أن مجموعة ثانية قد تُوجَّه إليها تهمة إعلان من دون ترخيص.





كما كشفت المصادر أن مجموعة أخرى قد يكون واردًا حفظ قضاياهم.



