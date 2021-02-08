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حوادث

مصرع شاب إثر انهيار بلكونة منزل فوقه بمدينة دمنهور

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:15 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

لقي شاب مصرعه، إثر انهيار بلكونة منزل فوقه بشارع السلام بمنطقة منشية الحرية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى دمنهور العام ، تحت تصرف النيابة العامة.

كانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات والكوارث بمحافظة البحيرة، تلقت بلاغا اليوم الأثنين، يفيد بانهيار بلكونة دور أول علوي بعقار مكون من 3 ادوار بالمنطقه.

 توجه المحاسب عادل عبد الكريم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، إلى منطقة شارع السلام بمنشية الحرية، وتم إخطار الجهات المعنية.

و بالفحص تبين، وفاة "جابر علي ابو النجا" 23 عاما، مقيم شارع السلام بمدينة دمنهور، وتم نقله جثة هامدة إلي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، أصدر قرارا لرؤساء الوحدات المحلية، بمراجعة قرارات الإخلاء والهدم وكافة المنازل الخطرة والآيلة للسقوط قبل قدوم فصل الشتاء وسقوط الأمطار.

يذكر أن شهدت مدينة دمنهور، شهدت انهيار جزئي لمنزل مكون من طابقين بشارع عبد العظيم بديوى، وكذا سقوط بلكونة فوق سيدة مسنة أثناء مرورها بجوار منزل بسوق البندر بدمنهور، والصادر له قرارا بالهدم منذ سنوات، وحينها تم تشكيل لجنة عاجلة وهدم المنزل حتى سطح الأرض.

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مصرع شاب إثر انهيار بلكونة منزل فوقه بمدينة دمنهور
مصرع شاب إثر انهيار بلكونة منزل فوقه بمدينة دمنهور
مصرع شاب إثر انهيار بلكونة منزل فوقه بمدينة دمنهور
مصرع شاب إثر انهيار بلكونة منزل فوقه بمدينة دمنهور
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