البحث العلمي تكشف عن تفاصيل المسابقة الدولية للفيزياء بجينيف..فيديو

وأضافت الفقي خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز ان

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا قد أعلنت كعضو مشارك في تجربة المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية بجنيف منذ سنوات عديدة- عن فتح باب التقدم لمسابقة الفيزياء ليس فقط لأطفال جامعة الطفل ولكن لكل الأطفال المصريين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 19 في الأول من سبتمبر، ممن يمتلكون الموهبة والشغف لعلم الفيزياء لتجهيز فريق قومي للمشاركة في المسابقة الدولية.





وتابعت جينا الفقي المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية بأكاديمية البحث العلمي أنه سيبدأ موعد التسجيل للمسابقة من 14 وحتي 16 فبراير 2021، علي أن يكون آخر موعد للتقدم 25 فبراير 2021، حيث يهدف البرنامج إلى زيادة وعي طلاب المدارس الثانوية واهتمامهم بفيزياء الجسيمات الأولية.



