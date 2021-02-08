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البحث العلمي تكشف عن تفاصيل المسابقة الدولية للفيزياء بجينيف..فيديو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:39 م
أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي
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محمود محسن
قالت جينا الفقي المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية بأكاديمية البحث العلمي إن أكاديمية البحث العلمي تؤمن بدورها الوطني نحو تجهيز وإعداد الطلاب المصريين للمسابقة لما عندها من خبرات متراكمة في هذا المجال من خلال أنشطة برنامج " جامعة الطفل" أحد البرامج التي تبنتها ودعمتها الأكاديمية منذ عام 2015 بهدف نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتعليم الإبداعي.

وأضافت الفقي خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز ان  أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا  قد أعلنت كعضو مشارك في تجربة المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية بجنيف منذ سنوات عديدة- عن فتح باب التقدم لمسابقة الفيزياء ليس فقط لأطفال جامعة الطفل ولكن لكل الأطفال المصريين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 19 في الأول من سبتمبر، ممن يمتلكون الموهبة والشغف لعلم الفيزياء لتجهيز فريق قومي للمشاركة في المسابقة الدولية.

وتابعت جينا الفقي المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية بأكاديمية البحث العلمي أنه سيبدأ موعد التسجيل للمسابقة من 14 وحتي 16 فبراير 2021، علي أن يكون آخر موعد للتقدم 25 فبراير 2021، حيث يهدف البرنامج إلى زيادة وعي طلاب المدارس الثانوية واهتمامهم بفيزياء الجسيمات الأولية.

وأشارت الفقي إلى أنه تعد هذه المسابقة ضمن البرنامج الذي تنظمه المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية في جنيف، وإيمانًا من الأكاديمية بضرورة تعظيم الاستفادة من علاقاتها مع مختلف الجهات الدولية وتعميم الفائدة لتشمل كل المهتمين بالعلوم بداية من الأطفال في سن ما قبل الجامعة
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