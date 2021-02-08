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نشأت الديهي يسخر من تصريحات محمد صلاح سلطان وطارق قاسم | فيديو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:20 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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إبراهيم القادري
سخر الإعلامي نشأت الديهي، من تصريحات عدد من قيادات وعناصر تنظيم الإخوان المقيمين بالخارج والتي أطلقوها خلال الساعات الماضية، قائلا: "هناك شخص يدعي محمد صلاح سلطان يجلس الآن في أمريكا بالكونجرس صرح بأنه "لم يعد هناك عقلاء وحكماء في أروقة صنع القرار في بلدنا".

وعلق نشأت الديهي خلال برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع علي قناة " تن "، على هذا التصريح قائلا:" لا اعرف بلدنا يقصد بها مصر ولا امريكا"، منوها إلى أن هذا الكلام هو مبدأ الإخوان وهو من يقوم بفضح نفسه.

واضاف الديهي أن هناك شخص آخر يدعى طارق قاسم صرح علي الفيس بوك قائلا: "من نوادر اسطنبول المصرية ان جميع الاعلاميين التابعين للقنوات الارهابية ينافقون بعضهم ويسجلون لبعضهم لابتزاز بعضهم البعض.

واوضح نشأت الديهي، أن هناك شاب يسمي صابر مشهور وهو تابع لجماعة الإخوان ومتواجد في تركيا، صرح بقوله: "انا افهم في الاسلام اكثر من عمر بن الخطاب " والديهي قائلا" الولد مخه لسع وعنده خلل عقلي".
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