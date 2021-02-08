نشأت الديهي يسخر من تصريحات محمد صلاح سلطان وطارق قاسم | فيديو

سخر الإعلامي نشأت الديهي ، من تصريحات عدد من قيادات وعناصر تنظيم الإخوان المقيمين بالخارج والتي أطلقوها خلال الساعات الماضية، قائلا: "هناك شخص يدعي محمد صلاح سلطان يجلس الآن في أمريكا بالكونجرس صرح بأنه "لم يعد هناك عقلاء وحكماء في أروقة صنع القرار في بلدنا". أمريكا





وعلق نشأت الديهي خلال برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع علي قناة " تن "، على هذا التصريح قائلا:" لا اعرف بلدنا يقصد بها مصر ولا امريكا"، منوها إلى أ ن هذا الكلام هو مبدأ الإخوان وهو من يقوم بفضح نفسه .





واضاف الديهي أ ن هناك شخص آخر يدعى طارق قاسم صرح علي الفيس بوك قائلا: "من نوادر اسطنبول المصرية ان جميع الاعلاميين التابعين للقنوات الارهابية ينافقون بعضهم ويسجلون لبعضهم لابتزاز بعضهم البعض.



