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فيديو جراف

فيديوجراف.. محطات فارقة في حياة شادية آخرها لقاء الشيخ الشعراوي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:01 ص
شادية
شادية
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منار شعبان
بعد مرور ثلاثة أعوام على رحيل معبودة الجماهير ودلوعة الشاشة الفنانة شادية مازالت أعمالها تخلد ذكراها التي جعلتها لا تغيب أبدا عن جمهورها الذي يتجدد جيلا بعد جيل.

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تصدرت الراحلة شادية محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي في ذكرى وافاتها الثالثة وبحث نشطاء عن أهم محطات في حياتها التي غيرت مجرى حياتها إلى القمة واختتمت حياتها بآخر محطة وهي لقائها بالشيخ الشعراوي الذي كان كلمة السر وراء اعتزالها الفن.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن أهم محطات في حياة الراحلة شادية من خلال الفيديوجراف التالي.
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