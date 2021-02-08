التخطيط لأعضاء البرلمان: زيادة كبيرة في الاستثمارات العامة

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال ردها علي أسئلة أعضاء مجلس النواب أن جميع محافظات مصر يتم التعامل معها بنفس القدر من العدالة في التوزيع.
وتابعت وزيرة التخطيط: أنه يتم مراعاة تحقيق قدر كبير من التوازن من خلال زيادة الاستثمارات العامة بنسبة كبيرة سنويًا مع الحفاظ علي تخفيض نسب العجز.
ولفتت السعيد إلي مشكلة الصرف الصحي باعتبارها إحدي المشكلات التي تواجه جميع القري والمحافظات في مصر، موضحة أن نسبة التغطية بلغت 24% منذ عامين لترتفع خلال العامين لـ 38%
واكدت أنها تعد نسبة وطفرة كبيرة جدًا مع العلم أن حجم استثمارات الصرف الصحي يستحوذ علي 60% من إجمالي الانفاق وهو يمثل حجم كبير من الاستثمار الموجه للصرف الصحي.
وتابعت وزيرة التخطيط: أنه يتم مراعاة تحقيق قدر كبير من التوازن من خلال زيادة الاستثمارات العامة بنسبة كبيرة سنويًا مع الحفاظ علي تخفيض نسب العجز.
اقرأ أيضا:
الاستثمار في البشر.. وزيرة التخطيط: تدريب 31 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة وتمكين المرأة.. 100 قيادات نسائية في 45 دولة أفريقية.. ونشر ثقافة التنمية المستدامة وريادة الأعمال عبر 351 ألف شاب وفتاة
الاستثمار في البشر.. وزيرة التخطيط: تدريب 31 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة وتمكين المرأة.. 100 قيادات نسائية في 45 دولة أفريقية.. ونشر ثقافة التنمية المستدامة وريادة الأعمال عبر 351 ألف شاب وفتاة
وردًا علي سؤال حول القري المصرية أوضحت السعيد أن التوزيع علي مستوي المحافظات يكون وفقًا لمؤشرات يتم اعتمادها من خلال لجنة الخطة والموازنة وذلك بالنظر لنسبة الفقر في المحافظة وعدد السكان ونسبة الأميين ونسبة البطالة في المحافظة وليس فقط عدد السكان.
ولفتت السعيد إلي مشكلة الصرف الصحي باعتبارها إحدي المشكلات التي تواجه جميع القري والمحافظات في مصر، موضحة أن نسبة التغطية بلغت 24% منذ عامين لترتفع خلال العامين لـ 38%
واكدت أنها تعد نسبة وطفرة كبيرة جدًا مع العلم أن حجم استثمارات الصرف الصحي يستحوذ علي 60% من إجمالي الانفاق وهو يمثل حجم كبير من الاستثمار الموجه للصرف الصحي.