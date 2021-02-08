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حوادث

تحقيقات موسعة بمقتل حمادة الفقير صاحب كبابجي شهير في أكتوبر

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:12 م
جثة
جثة
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ندى حمودة - احمد مهدى
تجري نيابة ثان اكتوبر تحقيقات موسعة في مقتل حمادة الفقير صاحب محلات كبابجي الفقير وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد سبب الوفاة. 

وكشفت مناظرة النيابة الاولية اصابة القتيل بطلقة في الراس، وكلفت النيابة الطب الشرعي باستخراج المقذوف لبيان نوع العيار الناري وما اذا كان اطلق من سلاح الي او من طبنجة. 

وكشفت التحقيقات أن وراء الواقعة خفراء بسبب رفضه عملهم لديه بالمزرعة الخاصة به وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة. 

تلقى قسم شرطة أكتوبر ثان برئاسة المقدم إسلام سمير رئيس المباحث إخطارا من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي طلقات نارية ووجود قتيل بنطاق القسم ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد فوزي عامر، وبالفحص والمعاينة تبين مقتل حمادة الفقير صاحب مشويات "الفقير" متأثرا بإصابته بطلق ناري. 

وعقب تلقي البلاغ أجرت النيابة العامة معاينة تصويرية لمكان الواقعة، وقررت عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وتحفظت على فوارغ الطلقات، وطلبت تحريات المباحث للقبض على المتهمين.
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