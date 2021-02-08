ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس مستريح قليوب بعد استيلائه على 3 ملايين جنيه من المواطنين

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:25 م
ضبط متهم
ضبط متهم
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة قليوب بحبس جواهرجي متهم بالنصب على عدد من المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية بإجمالي أكثر من 3 ملايين جنيه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وسؤال المتضررين، وتكليف مباحث الأموال العامة بالتحري عن حجم ثروة المتهم والتحفظ على أمواله وممتلكات زوجته وأبنائه.

من ناحية أخرى كشفت التحقيقات قيام المتهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على اموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة المصوغات الذهبية مقابل حصولهم على أرباح مالية إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد المبالغ المالية بدعوى تعثر تجارته.

وكان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز قليوب يفيد بورود عدة بلاغات من عشرات المواطنين بلغ عددهم 40 شخصا يتهمون فيها أحد تجار المشغولات الذهبية جواهرجي بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها في تجارة الذهب مقابل عائد شهري إلا أنه امتنع عن صرف الأرباح لهم أو إعادة أموالهم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء حاتم الحداد، مدير المباحث والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى "ن. ن" 52 سنة جواهرجي استولى على قرابة 3 ملايين جنيه من العديد من المواطنين بحجة تشغيلها في تجارة الذهب مقابل أرباح شهرية وبعد فترة فوجئ الضحايا بعدم دفع الأرباح لهم واكتشفوا أنه قام ببيع المحل والمنزل واصطحب أسرته وهرب من المنطقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في تحديد مكان المتهم الهارب وإلقاء القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مازال محبوسا على ذمة قضية أخرى .. تأييد إخلاء سبيل مستريح الشرقية

تجديد حبس الشيخ حسني مستريح الشرقية في استيلائه على مليار جنيه

حبس مستريح الشرقية 3 سنوات عقب نصبه على الأهالي في مليار جنيه

جهود أمنية لضبط جواهرجي استولى على 30 مليون جنيه من المواطنين بالقليوبية

العثور على جثة مسن غريقاً بترعة الإسماعيلية في الخانكة

ترشيحاتنا

بعد تداول صورتهما.. غادة عادل توضح حقيقة علاقتها بحسن شاكوش

الإخواني صابر مشهور: "أنا أفهم في الإسلام أكثر من عمر بن الخطاب".. والديهي: "مخه لسع"

أمن الجيزة يكشف هوية صاحب محل مشويات شهير قتله 4 خفراء بطلقة في الرأس

طائرة مصرية تعود من الأجواء بعد تعرض قائد الرحلة لأزمة صحية

كيفية علاج كثرة النسيان في الصلاة.. مستشار المفتي يجيب.. فيديو

انتبه .. أعراض جديدة تشير لـ عدوى كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات من الرعب.. عامل يروي ساعات احتجاز عمال في نفق محاصرين بين المياه والحطام | فيديو

انتبه .. أعراض جديدة تشير لـ عدوى كورونا

تكريم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية على جهودها في تنظيم مونديال اليد