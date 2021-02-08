حبس مستريح قليوب بعد استيلائه على 3 ملايين جنيه من المواطنين

أمرت نيابة قليوب بحبس جواهرجي متهم بالنصب على عدد من المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية بإجمالي أكثر من 3 ملايين جنيه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وسؤال المتضررين، وتكليف مباحث الأموال العامة بالتحري عن حجم ثروة المتهم والتحفظ على أمواله وممتلكات زوجته وأبنائه.





من ناحية أخرى كشفت التحقيقات قيام المتهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على اموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة المصوغات الذهبية مقابل حصولهم على أرباح مالية إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد المبالغ المالية بدعوى تعثر تجارته.





وكان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز قليوب يفيد بورود عدة بلاغات من عشرات المواطنين بلغ عددهم 40 شخصا يتهمون فيها أحد تجار المشغولات الذهبية جواهرجي بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها في تجارة الذهب مقابل عائد شهري إلا أنه امتنع عن صرف الأرباح لهم أو إعادة أموالهم.





وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء حاتم الحداد، مدير المباحث والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى "ن. ن" 52 سنة جواهرجي استولى على قرابة 3 ملايين جنيه من العديد من المواطنين بحجة تشغيلها في تجارة الذهب مقابل أرباح شهرية وبعد فترة فوجئ الضحايا بعدم دفع الأرباح لهم واكتشفوا أنه قام ببيع المحل والمنزل واصطحب أسرته وهرب من المنطقة.





وتمكنت الأجهزة الأمنية في تحديد مكان المتهم الهارب وإلقاء القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.