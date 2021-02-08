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ديني

كيفية علاج كثرة النسيان في الصلاة.. مستشار المفتي يجيب.. فيديو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:04 م
كيفية علاج كثرة النسيان
كيفية علاج كثرة النسيان في الصلاة.. مستشار المفتي يجيب
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محمد شحتة
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن من يعاني من النسيان وكثرة التفكير فى الصلاة فعليه أن يقرأ القرآن الكريم فى الصلاة بطمأنينة، وفى التسبيح، وفى الركوع والسجود نسبح مرة، فهذا يساعد على الخشوع والتركيز. 

وأضاف "عاشور"، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيسبوك، أن علاج النسيان في الصلاة، يكون بتهيئة النفس أولا قبل الدخول فيها واستحضارها والدخول إليها بقلب صافي حتى يشعر المسلم بالخشوع وعليه أن يعلم أنه سيقف بين يد مالك الملك الله -عز وجل-،لافتًا إلى أنه يجب المحافظة على السُنة القبلية للصلاة لأنها تمهّد القلب والعقل والجوارح لأداء الفريضة.

وأشار إلى أنه إذا أراد المصلي أن يخشع في الصلاة ويشعر بها سيخشع إذا أراد ذلك، مشيرًا إلى أنه يجب الحرص على الذكر والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل كل صلاة وأداء السنة ثم استحضار عظمة الله عز وجل وادخل في الصلاة بهدوء وسكينة.

كيفية التركيز في الصلاة
أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء، أن الانشغال بأمور الحياة أثناء الصلاة، ينتقص من أجرها، مشيرًا إلى أن هناك خطوتين بهما يمكن للمُصلي التركيز في الصلاة وتجنب شرود الذهن.

وأردف «ممدوح» خلال رده على أسئلة المتابعين لصفحة دار الإفتاء على «فيس بوك»، في إجابته عن سؤال: «ما علاج السرحان في الصلاة؟»، أن هناك خطوتين بهما يمكن للمُصلي التركيز في الصلاة وتجنب شرود الذهن، أولهما ذكر الله هو أفضل علاج للشرود في الصلاة، ثم التمهل في قراءة الآيات أثناء الصلاة، والتأمل في معانيها.

وواصل أمين الفتوى: يجب النظر في الوقوف عند موضع السجود، وكذلك النظر إلى السبابة في التشهد، منوهًا بأن هناك بعض العلماء يرون أن إغماض العينين يجعل المُصلي أكثر عُرضة للسرحان والشرود. 
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