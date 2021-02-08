كيفية علاج كثرة النسيان في الصلاة.. مستشار المفتي يجيب.. فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن من يعاني من النسيان وكثرة التفكير فى الصلاة فعليه أن يقرأ القرآن الكريم فى الصلاة بطمأنينة، وفى التسبيح، وفى الركوع والسجود نسبح مرة، فهذا يساعد على الخشوع والتركيز.





وأضاف "عاشور"، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيسبوك، أن علاج النسيان في الصلاة، يكون بتهيئة النفس أولا قبل الدخول فيها واستحضارها والدخول إليها بقلب صافي حتى يشعر المسلم بالخشوع وعليه أن يعلم أنه سيقف بين يد مالك الملك الله -عز وجل-،لافتًا إلى أنه يجب المحافظة على السُنة القبلية للصلاة لأنها تمهّد القلب والعقل والجوارح لأداء الفريضة.





وأشار إلى أنه إذا أراد المصلي أن يخشع في الصلاة ويشعر بها سيخشع إذا أراد ذلك، مشيرًا إلى أنه يجب الحرص على الذكر والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل كل صلاة وأداء السنة ثم استحضار عظمة الله عز وجل وادخل في الصلاة بهدوء وسكينة.



