وزيرة التخطيط: الإصلاح الهيكلي يهدف إلى وجود مرونة في سوق العمل

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قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه لأول مره مصر تقوم بتطبيق برنامج الاصلاح الهيكلي حيث يضم الكثير من التفاصيل والكثير من الاجراءات التي تتم مع كافة الوزارات المعنية حتي يتم تنويع الاقتصاد .واوضحت خلال ردها على أسئلة أعضاء مجلس النواب حول برنامج الاصلاح الهيكلي، أن أبرز ما به هو مرونة سوق العمل ، مؤكدة أهمية وجود مرونة سوق العمل وكفاءة التدريب المهني في دولة بها تكنولوجيا وبها نسبة كبيرة من الشباب كمصر .ولفتت إلي القيام بالتنسيق لتوفيرمجلس لكل قطاع يحدد مواصفاته كتدريب مهني وربط مخرجات التعليم بالمدارس الفنية وانشاء مدارس وكليات تكنولوجية.وفيما يتعلق بالسؤال حول الأصول غير المستغلة والصندوق السيادي أوضحت السعيد أنه يتم حصر تلك الأصول وفقًا للبيانات التي يتم الحصول عليها من المحافظات ، مع قيام لجنة بالنزول لمتابعة تلك الأصول علي أرض الواقع.