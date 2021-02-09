برلماني: الاقتصاد غير الرسمي يكبد الدولة خسائر فادحة

قال النائب علي الدسوقي عضو مجلس النواب، أن مشكلة الإقتصاد الغير رسمي تعد من المشاكل قديمة الأزل في مصر، موضحا انه على مدار السنوات الماضية حاولت الحكومة جاهدة لوضح حلول وإحتواء هذا الإقتصاد، للإقتصاد الرسمي للدولة.





وأضاف الدسوقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه مع وضع مزايا وإعفاءات ضريبية مكثفة من قبل الحكومة أملا في إقناع هذه الفئة للإنضمام لإقتصاد الدولة ، قل عدد القائمين على هذا النشاط .





وأكد عضو البرلمان، أن هذا الإقتصاد يكبد الدولة خسائر كبيرة ويحرم خزينتها من ملايين الجنيهات، موضحا أنه مع تقديم الدولة كافة الحلول والتسهيلات للدخول في الإقتصاد الرسمي، إلا أنه مازال هناك فئة غير قادرة على إستيعاب هذا الأمر وغائبة عنهم الحلول.





يذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة يوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في حضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا قد شهدت مطالبة النائب محمد الكومي، بالتصدي لظاهرة دخول الموبايلات بطريقة غير شرعية مما يصب فى صالح الاقتصاد غير الرسمي.





وقال الكومي، في كلمته خلال الجلسة العامة، إن جميع الهواتف سواء التي تدخل بطريقة شرعية أو غير شرعية تمنح الاشارة، قائلا: "الله أعلم ماذا يمول الاقتصاد غير الرسمي، قد يكون فيما لا يحمد عقباه".