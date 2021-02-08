وزير الخارجية السعودي: الإصلاحات المعلنة من جانب ولى العهد تمثل نقلة نوعية للبيئة التشريعية

علق وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن تطوير منظومة التشريعات.





وقال بن فرحان في تغريدة على تويتر "إعلان ولي العهد عن تطوير منظومة التشريعات يأتي في إطار الإصلاحات التي تبنتها رؤية 2030 لرفع كفاءة الأنظمة وتعزيز الحقوق وتحسين جودة الحياة".





وتابع الوزير السعودي "الإصلاحات المعلن عنها ستشكل نقلة نوعية في البيئة التشريعية و ترسخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية الحقوق و تحقيق التنمية الشاملة".





كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أصدر قرارا بتطوير منظومة التشريعات المتخصصة.





وأكد الأمير محمد بن سلمان إن المملكة تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة.





وأضاف ولي العهد السعودي أن مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته يُعدُّ أحد أربعة مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها، وستُحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته؛ لدراستها ومراجعتها وفق الأصول التشريعية، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الشورى وفقًا لنظامه،ومن ثم إصدارها.



