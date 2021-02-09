بدء تفعيل خدمة الاستشارات اللغوية للباحثين فى ألسن عين شمس





أعلنت كلية الألسن جامعة عين شمس، بدء تفعيل خدمة الاستشارات اللغوية لجموع الباحثين فى كافة التخصصات بمختلف اللغات.





أوضحت ا.د. سلوى رشاد عميدة كلية الألسن أن الخدمة المقدمة من وحدة رفاعة ، بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا و البحوث بالكلية، تشمل التدقيق اللغوى للبحوث والرسائل العلمية، بالإضافة إلى التدقيق و التحرير معا، و تجرى عملية التدقيق و التحرير اللغوى على يد نخبة من أعضاء هيئة التدريس و المتخصصين فى اللغة و الترجمة بالكلية.





مشيرة إلى أنه على من يرغب في الحصول على الخدمة التقدم الى وحدة رفاعة للبحوث و تنمية المعلومات اللغوية و الترجمة أو ارساله عبر البريد الإلكترونى للوحدة: [email protected]









وفي إطار اهتمام جامعة عين شمس بتأهيل الكوادر الإدارية بالجامعة وإيمانا من القيادة العليا بالجامعة بأهمية تنمية قدرات ومهارات الإداريين بالجامعة لتحقيق مبادئ الجودة الشاملة ولتقديم كافة الخدمات بمعايير دولية معترف بها.

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قام اليوم الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بافتتاح مشروع تدريب وتأهيل الكوادر الإدارية بجامعة عين شمس وتحت رعاية ودعم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

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حيث كلف مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس بوضع تصور عن المشروع وذلك بعد دراسة الاحتياجات التدريبية الفعلية للسادة الإداريين واليوم بدأ تنفيذ المشروع بالبرنامج التدريبي Etiquette and Protocol الذي تم عقده بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية المصرية للسادة رؤساء ومديري المكاتب الرئيسية بجامعة عين شمس

ويأتي هذا التدريب بداية لسلسلة البرامج التدريبية التي سينظمها مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس ضمن المشروع بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية