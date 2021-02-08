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أخبار العالم

أول مسئول فيدرالي يعزل ويحاكم مرتين.. دفاع ترامب الأخير عن رئاسته هو الأشد خطورة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:12 م
ترامب
ترامب
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على صالح
قبل أكثر من شهر بقليل، هاجم المشاغبون مبنى الكابيتول الأمريكي وقتلوا خمسة أشخاص، وتجولوا في غرفتي مجلسي النواب والشيوخ، والتقطوا صورًا لأنفسهم، وكانوا يخربون آثار النواب الذين فروا من طريقتهم الهمجية. 

أسفرت تلك الفوضى عن تعطيل وتأخير عملية فرز الأصوات الانتخابية لنقل السلطة رسميًا إلى الرئيس المنتخب جو بايدن. 


فضلا عن اندلاع عمليات نهب بداخل قلعة الديمقراطية الأمريكية

الآن مجلس الشيوخ، المجتمع في نفس المبنى، سيقرر مصير الرئيس الذي أرسلهم إلى هناك، وحرضهم على تلك الانتهاكات 

من الصعب تخيل غرق دونالد ترامب ولكنه هو أول مسؤول فيدرالي في تاريخ الجمهورية الممتد على مدى قرنين ونصف يتم عزله مرتين ومحاكمته مرتين. 

في العام الماضي، اتهم بإساءة استخدام السلطة وعرقلة العدالة لمخطط معقد لتخريب ترشيح بايدن من خلال الحكومة الأوكرانية. 

وهذه المرة، سيدافع عن نفسه ضد تهمة واحدة - التحريض على التمرد - بتحريض أنصاره على منع بايدن من تولي السلطة بالقوة.

ولا يوجد دفاع حقيقي وموضوعي لهذه الاتهامات، وفي المقابل شاهد الأمريكيون ترامب ينشر الأكاذيب حول الانتخابات لأشهر قبل أعمال الشغب. 

وحذر بعبارات قاتمة ومشؤومة من أن البلاد في خطر وأن أنصاره بحاجة للرد. 

وقال لمؤيديه في تجمع حاشد خارج البيت الأبيض في 6 يناير الماضي: "لن تستعيد بلادنا بالضعف أبدًا، عليك أن تظهر القوة وعليك أن تكون قويًا، لقد جئنا لنطالب الكونجرس بفعل الشيء الصحيح وأن يحصي فقط الناخبين الذين تم تحديدهم بشكل قانوني ، وتحديدهم بشكل قانوني". 

حتى بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول وضربوا ضباط الشرطة، امتدحهم ترامب ووصفهم بأنهم "مميزون للغاية".

وتبدأ المحاكمة الثانية لعزل الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ غدًا.

وقدم محامو ترامب ومديرو مجلس النواب مذكرات قانونية قبل المحاكمة اليوم قبل بدء المحاكمة، في ما يرقى إلى معاينة الحجج التي سيستمع إليها أعضاء مجلس الشيوخ في الأيام المقبلة.

وفي غضون ذلك ، يقوم قادة مجلس الشيوخ بوضع اللمسات الأخيرة على قرار تنظيم المحاكمة الذي سيحدد قواعد الإجراءات ، بما في ذلك مقدار الوقت الذي سيتعين على كل جانب تقديم قضيته.

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