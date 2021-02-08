ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أغنية ولسه لـ رامي جمال تتخطى 5 ملايين مشاهدة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:18 م
رامي جمال
رامي جمال
Advertisements
شروق إبراهيم
حققت أغنية "ولسة" للفنان رامي جمال 5 ملايين و200 ألف مشاهدة بعد طرحها بقناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. 

الأغنية من كلمات الشاعر الغنائى جمال الخولى، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وكان قد روج رامي جمال من خلال حسابه الشخصي تويتر للاغنية: "في ايدك كانت النعمه وفي ايديكي ما تخسريهاش في ناس لما بتتعود علي النعمه ما بتشوفهاش".

من ناحية أخرى، كشف المطرب رامى جمال، مؤخرا، عن قراره بخوض تحدٍ جديد خلال مسيرته الفنية، بالغناء باللهجة الخليجية واللهجة اللبنانية، مؤكدًا أن الغناء بهاتين اللهجتين ممتع وجمهورهما يستحق الوصول إلى ما يحب، مشيرًا إلى أن ألبومه الجديد، الذى يؤدى أغانيه باللهجة المصرية العامية "جاهز"، ومن المقرر طرحه قريبًا.

ويتعاون المطرب رامى جمال مع الموزع الموسيقى وسام عبد المنعم، في 6 أغنيات ضمن ألبوم رامي جمال الجديد، ويشارك الملحن ياسر نور في تلحين واحدة من الست أغنيات، أما الباقي فسيتولى عددا آخر من الملحنين مهمة تلحينه، وذلك حسبما أكد الموزع وسام عبد المنعم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رامي جمال في أحدث ظهور: الحمد لله على كل النعم والستر

رامي جمال يتعاقد مع نجوم ريكوردز على ألبوم جديد .. صور

رامي جمال يحتفل بـ2021: اللهم اجعلها سنة لتحقيق الأحلام

ولسه.. رامي جمال يكشف عن أولى أغاني ألبومه الجديد

رامى جمال يداعب جمهوره بصورة جديدة عبر تويتر.. شاهد

رامي جمال يعلن عن موعد طرح أغنيته الجديدة

ترشيحاتنا

في دمياط .. استخراج جثة متوفى بـ كورونا بعد دفنها لسبب غريب

مفاجأة عن دواء جديد لعلاج الحالات الحرجة من مصابي كورونا.. فيديو

8 جنيهات في الشهر.. وفاء صادق: أمتلك عمارة إيجار قديم والساكن مش بيدفع صيانة

مولر: الأهلي كان خصما جيدا أمامنا.. من الرائع العودة في كأس العالم 2022

لقطات صادمة.. شاهد مشاجرة عنيفة بين ضابط وصاحب مقهى وسط 100 زبون

خالد بيومي عن خسارة الأهلي أمام البايرن: يتحملها موسيماني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات من الرعب.. عامل يروي ساعات احتجاز عمال في نفق محاصرين بين المياه والحطام | فيديو

انتبه .. أعراض جديدة تشير لـ عدوى كورونا

تكريم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية على جهودها في تنظيم مونديال اليد