التخطيط: نساهم في الإصلاح التشريعي ضمن جهود الدولة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن وزارتها تساهم في مجهودات الدولة في هذا المجال وفقًا لعددٍ من المحاور تضمنت الإصلاح التشريعي ومراجعة القوانين المنظمة لأداء الوظيفة العامة وإصدار مدونة السلوك الوظيفي، والتطوير المؤسسي واستحداث تقسيمات تنظيمية جديدة، إضافة إلي تطوير وميكنة الخدمات الحكومية، حيث قامت الوزارة بميكنة 6603 جهة، في إطار جهود الوزارة لتنفيذ مستهدفات "مصر الرقمية".





أضافت في تصريحات لها، إنه تم تطوير الخدمات الحكومية بقطاع الصحة من خلال تطوير جميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية 4700 مكتب صحة لتسجل بيانات المواليد والوفيات لحظيًا، وإصدار جميع المؤشرات الخاصة بالمواليد والوفيات، حيث قامت الوزارة بربط المنظومة وإتاحة بيانات المواليد والوفيات لحظيًا للجهات الحكومية المستفيدة، فضلًا عن إتاحة المؤشرات التي تدعم متخذي القرار، بالإضافة إلى المؤشرات التي تشير إلى انخفاض أعداد الوفيات نتيجة للمبادرات الصحية وتطوير شبكة الطرق بالدولة، حيث جاء ضمن أهم المؤشرات انخفاض الوفيات بالأمراض المزمنة بنسبة 19% بين عامي 2018 و2020، وانخفاض الوفيات من الحوادث من بنسبة 30% في الفترة ذاتها.





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وتابعت السعيد أن ذلك ساهم في تقديم الدعم الفني للمبادرات الصحية التي أطلقها سيادة الرئيس وعلى رأسها مبادرة 100 مليون صحة، لافتة إلي تطوير 30% من مكاتب التطعيمات على مستوى الجمهورية من أصل 5400 مكتب، ومستهدف الانتهاء من ميكنة باقي المكاتب بنهاية 23/2024.





وأضافت أن جهود الوزارة تضمنت كذلك العمل على تطوير الخدمات الحكومية بالمحليات والمجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال تطوير 255 مركز تكنولوجي على مستوى الدولة من 307 وحدة محلية تقدم 133 خدمة، إضافة إلي تطوير عدد 8 دواوين عموم المحافظات حيث تقدم 88 خدمة، فضلًا عن تطوير 18 مدينة بهيئة المجتمعات العمرانية من إجمالي 22 مدينة تقدم 180 خدمة، إلي جانب إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية لخدمات المحليات بعدد 43 خدمة.





ولفتت السعيد كذلك إلي ربط خدمات تراخيص البناء مع المتغيرات المكانية وصور الأقمار الصناعية الذي ساهم في إصدار شهادة التسجيل بالمتغيرات المكانية من خلال منظومة خدمة المواطنين بالمحليات، وحصر مخالفات البناء من خلال منظومة التصوير الفضائي وإتاحتها للوحدات المحلية، إلى جانب البدء في إتاحة مراكز الخدمات المتنقلة (عربات خدمات متنقلة) والوسائل التكنولوجية لتقديم الخدمات، وذلك بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.





وأوضحت السعيد أنه حرصًا من الوزارة على التعاون وتكامل الأدوار بين مختلف جهات الدولة، والبناء على ما تحقق من انجازات في ملف الاصلاح الاداري والتحول الرقمي، تم تسليم الملفات السابقة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عقب التعديل الوزاري في ديسمبر 2019، واحتفظت الوزارة بملف بناء القدرات، وقواعد البيانات المرتبطة بمنظومة التخطيط التنموي.