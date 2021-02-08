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أحمد موسى يقدم الشكر للاعبي الأهلي بعد المباراة التاريخية مع البايرن

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:22 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسي، إن جمهور الأهلي لن يحزن على نهاية المباراة بالخسارة، موضحا أن المباراة كانت تاريخية.

وقدم أحمد موسى، خلال برنامج "علي مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، التحية إلى لاعبي الأهلي على المباراة التاريخية أمام بايرن ميونخ بطل العالم الذي هزم برشلونة بـ٨ أهداف، مرددا "الأهلي كان قلقا مما أثر على أداء الفريق".

ونوه أحمد موسى بأن مباراة الأهلي وبارين ميونخ كانت قوية وللتاريخ، موضحا أنه كان من الممكن أن تنتهي المباراة بهدف واحد فقط.

وأضاف أن الأهلي هزم من فريق، هزم أقوى فريق في العالم برشلونة ٨ أهداف"؛ منوها بأن بايرن ميونخ يضم أقوى لاعبي العالم.

وأشار أحمد موسى أن الأهلي سوف يلتقي بطل البرازيل في المباراة القادمة، مرددا "مدرب بايرن ميونخ كان قلقا من الأهلي".

وتابع "نحن فخورون بالنادي الأهلي.. لأنه قدم مباراة قوية أمام واحد من أبطال العالم".

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