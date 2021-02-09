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برلمان

نائب: لا أحد ينكر دور الدولة في حل أزمة الاقتصاد غير الرسمي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:01 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمد الشعراوي
قال النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، إن الاقتصاد غير الرسمي يضم ملايين من العمالة غير المنتظمة في مصر، فضلا عن الأسواق والتجارة العشوائية التي نجمت عنه.


وأكد دياب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه لا أحد ينكر دور الدولة المصرية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في تحويل هذا النشاط ودرجه ضمن الاقتصاد الرسمي للحفاظ على مال الدولة .


وأشار عضو مجلس الشيوخ الى حجم المزايا والتسهيلات التي طرحتها الحكومة للقائمين على هذا النشاط غير الرسمي، من إعفاءات ضريبية وتسهيلات في إصدار التراخيص، لافتا إلى أن هذا النشاط يمثل مشكلة كبيرة رغم المجهود الضخم لوضع حلول له.


جدير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة يوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في حضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا شهدت مطالبة النائب محمد الكومي، بالتصدي لظاهرة دخول الموبايلات بطريقة غير شرعية مما يصب فى صالح الاقتصاد غير الرسمي.


وقال الكومي، في كلمته خلال الجلسة العامة، إن جميع الهواتف سواء التي تدخل بطريقة شرعية أو غير شرعية تمنح الاشارة، قائلا: "الله أعلم ماذا يمول الاقتصاد غير الرسمي، قد يكون فيما لا تحمد عقباه".

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