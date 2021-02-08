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رياضة

كريم فهمي عن خسارة الأهلي من البايرن: عملتوا اللي عليكو يا رجالة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:46 م
كريم فهمي
كريم فهمي
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مصطفى كرم

وجه الفنان كريم فهمي التحية للاعبي الأهلي رغم خسارة النادي الأهلي بهدفين مقابل لاشيء أمام فريق بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

‏وكتب كريم فهمي عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: "عملتوا اللي عليكوا يا رجاله ، شكرا ، لما فريقك يوصلك انك تزعل عشان خسرت من بايرن احسن فريق في العالم ... الاهلي جمهوره طماع و انا اكبر طماع ..... حاجه تشرف بجد ".


وانتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي وبايرن ميونخ، على ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي،بفوز البايرن بهدفين احرقهم ليفاندوفسكي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وبهذا الفوز يتأهل بايرن ميونخ الى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للاندية، ويخوض الأهلي مباراته القادمه أمام بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية لحسم أحد المركزين الثالث أو الرابع.

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