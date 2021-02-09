فيروس كورونا أثار حالة من عدم اليقين في أسواق الذهب

قال النائب علي الدسوقي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس االنواب، إن إرتفاع أو انخفاض الذهب، غير مرتبط بأي عوامل مصرية، مشيرا إلى أن سعره مرتبط بالبورصات العالمية، مثل أسعار الحديد والذي إرتفع سعره لـ"4 ألاف جنيه خلال شهرين دون أي مبرر أو إنذار.





وأكد الدسوقي في تصريحات خاصةلـ"صدى البلد" أن إرتفاع سعر الدولار لا يؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب بل المؤثر الخامات الرئيسة التي تدخل في تصنيعة، موضحا أن لا يوجد متحكم في أسعاره.





وأوضح عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، أنه لإقتصاديات الدول العظمى تاثير أيضا على السعر، مثل دول الصين وأمريكا، لافتا إلى أن فيروس كورونا أثار حالة من عدم اليقين والثبات في السوق.





جدير بالذكر أن اسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 8-2-2021، قد شهدت هبوطا غير متوقعا مقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف العام السابق 2020، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 21: 900 جنيه في مصر ووصل إلى 920 جنيها للجرام عيار 21 ، وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 : 794 جنيها اليوم الاثنين 8-2-2021 ، بعد أن انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 778 جنيها بنهاية نوفمبر الماضي ، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأسبوع الماضي 810 جنيها ، بينما سجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير الماضي.