إحالة مدير مستشفى زفتى التخصصي والطاقم الطبي للتحقيق بسبب الغياب

أصدر الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية قرارا بإحالة مدير مستشفى زفتى التخصصي للتحقيق العاجل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.









جاء ذلك خلال جولة مفاجئة من وكيل الوزارة يرافقه الدكتور محمد وجدي مسئول الرقابه الداخلية بالمديرية علي مستشفي زفتي التخصصي ووحدة نهطاي بعد إثبات ترك الأطباء وفريق الطبي العمل بعد فحص دفاتر الحضور والانصراف بمعرفة إدارة التفتيش المالي والإداري بالإدارة الصحية بزفتي.





من ناحية أخرى تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية فاعليات اليوم الثاني من مبادرة صفط تراب بداية الطريق لقرى مصرية مستدامة والتي يتم تنفيذها داخل القرية في الفترة ما بين ٧-١٤ فبراير ، حيث تم اليوم تنظيم قافلة بيطرية بالقرية شارك بها نخبة من الأطباء البيطريين من مديرية الطب البيطري بالغربية والوحدة البيطرية بصفط تراب.





وخلال القافلة، تم الكشف على (٧٩ من الأبقار، ١٩٤ من الجاموس ، ٢٢١ من الأغنام و١٠٨٠ من الدواجن) وصرف اللازم لهم من تغذية، تحصينات وأدوية ( مضادات حيوية، خوافض حرارة، علاج للديدان، علاج للحشرات) .



