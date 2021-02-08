جماهير الأهلي تشيد باللاعبين وتطالب الفريق باقتناص المركز الثالث

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج المركز الثالث، مطالبين لاعبي النادي الأهلي باقتناص المركز بعد هزيمته المشرفة من بطل أوروبا بايرن ميونخ الألماني.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتفاعل معه عدد كبير من جمهور القلعة الحمراء على السوشيال ميديا.

وانتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي وبايرن ميونخ، على ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وفي دربكة دفاعية من الأهلي سجل ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الهدف الأول لفريقه في مرمى الأهلي في الدقيقة 16.

وظهر الأهلي في بداية شوط المباراة الثاني بشكل مختلف، وسيطر واستحوذ على الكرة بشكل مميز، ووصل الى مرمى نوير حارس مرمى بايرن ميونخ ولكن دون خطورة حقيقية.

ومن خلال خطأ دفاعي من الأهلي تمكن ساني من تمرير كرة عرضية على رأس ليفاندوفسكي وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يتأهل بايرن ميونخ الى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للاندية، ويخوض الأهلي مباراته القادمه لحسم أحد المركزين الثالث أو الرابع.

الحمد لله كنتوا لاعيبة رجالة وشرفتونا قدام العالم كله

اداء مشرف وعالي جدا ضد أفضل فريق في العالم وإن شاء الله ناخد المركز التالت من بالميراس البرازيلي 💪⁦♥️⁩ pic.twitter.com/6AZ2jfwWOG — Mohamed Abdeltwab (@Mohamed47092271) February 8, 2021

مهو طبعا الحمدلله على المرة والحلوة يااهلى احنا معاااك

وان شاء الله تعوضها فى المركز التالت 👍 — Ahlamrizk85 (@ahlamrizk85) February 8, 2021

يالا الحمد الله المركز التالت بقه أن شاء الله — أحااااامد 9🏆 (@ahmedovic107) February 8, 2021

#شكرا_رجال_الاهلي المركز التالت يرجاله — Ahmed Khalil (@AhmedKh57542279) February 8, 2021

اهلاوي انا والفخر ليا، إن شاء الله المركز التالت #شكرا_رجال_الاهلي — Hanan El-Hariri ‏‏🇸🇾🇪🇬 (@hananelhariri1) February 8, 2021

ان شاء الله نركز في اللي جاي و نضمن المركز التالت #شكرا_رجال_الاهلي#شكرا_رجال_الاهلي — Mostafa Mahmoud (@Mostafa60319185) February 8, 2021