عمرو السنباطي: بدء تطوير عزبة الهجانة يكتب تاريخا جديدا للمنطقة

قال عمرو السنباطي أحد نواب دائرة مصر الجديدة، إن سكان عزبة الهجانة يتمتعون بطيبة غير عادية، قائلا :"من الاماكن اللي تتحب بمجرد زيارتها طيبة أهلها وبساطتهم وكرمهم تخلينا ننزل هناك ونشتغل بقلب وحب".

وتابع السنباطي، في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، مساء اليوم الاثنين، أن هذه المنطقة ينقصها كافة الخدمات من كافة النواحي ويقطنها قرابة 3 مليون نسمة وبزيارة الرئيس برفقة 11 وزير ومحافظ القاهرة شيء يحسب للدولة.

وأكمل أن أهالي المنطقة تنقصهم كافة الخدمات ويحتاجون لمدارس وطرق ومستشفى ومساكن أفضل، ومن ثم سيستقبلون أي عمليات تطوير بكل حب.





وأوضح أن إنشاء محور الوفاء والامل وإختيار موقعه تم بمنتهى الذكاء بالاضافة إلى أن قاطني هذه المنطقة كانوا يقطنون تحت كابلات الضغط العالي ومن ثم حياتهم كانت في خطر.

وتابع أن الوحدات التي تم نقلهم إليها مجهزة على أعلى مستوى، وأول الأسر التي جرى نقلها ليلًا في هذه المنطقة قاموا بالاتصال بجيرانهم، وعبروا لهم عن سعادتهم بالاسكان الجديد مما أزال خوفهم وقلقهم خاصة بعدما شاهدوا صور الوحدات التي تم نقل سابقيهم إليها وسارعوا بالمبادرة في عملية النقل والتطوير يكتب تاريخا جديدا للمنطقة



