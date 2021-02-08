محافظ الغربية: جهود لتطوير مدينة المحلة الكبرى

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تولي أهمية كبيرة لتطوير مدينة المحلة الكبرى باعتبارها إحدى قلاع الصناعة الوطنية، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ،مساء اليوم، في مدينة المحلة الكبرى لمتابعة مشروعات الرصف الجارية بالمدينة.





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بدأت الجولة بتفقد شوارع جمال عبد الناصر ، حمزة بن عبد المطلب ومحمد فريد بمنشية البكري، حيث تابع المحافظ أعمال فرد السن ووضع البلدورات، موجهًا بأخذ عينات منها لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، كما تفقد المحافظ كورنيش المحلة والطريق المؤدي للمنطقة الصناعية، موجهًا بعقد اجتماع طارئ مع الشركة المنفذة لمعرفة أسباب التأخير.





وخلال الجولة، وجه المحافظ بغلق أحد مراكز الدروس الخصوصية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع القائمين عليه.





يُذْكَر أن محافظة الغربية تقوم بتنفيذ أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة ،حيث يتم رصف ٧ شوارع بالخطة الإضافية ،٤٩ شارع بالخطة الاستثمارية ،٤٥ شارع بخطة تطوير العشوائيات و١٣ شارع بخطة رد الشيء لأصله بإجمالي ١١٤ شارع بالمحلة الكبرى.





اختتم المحافظ جولته بتفقد المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة ، حيث تابع استكمال الأعمال الإنشائية من تركيب الحوائط والحوامل والمنصات الحديدية وتركيب خزانات وحدات المعالجة، موجهًا المهندس المشرف على المشروع بسرعة التنفيذ طبقًا للجدول الزمني المتفق عليه.



