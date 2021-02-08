أبو الدهب مهاجما موسيماني: لم يدر المباراة بشكل جيد

أكد محمود أبو الدهب نجم الأهلي السابق أن الخسارة من بايرن ميونخ بهدفين فقط أمر طبيعي مشيدا بأداء الفريق الأحمر خلال المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات الدور قبل النهائى لكأس العالم للاندية المقامة حاليا بالدوحة .

وقال أبو الدهب فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten"، إن الخسارة أمام بايرن ميونخ كشفت المستوي الحقيقي للكرة المصرية والأفريقية والاهلي رغم الهزيمة تماسك فى معظم أوقات اللقاء".

وأضاف: "موسيماني لم يستطع إدارة المباراة بشكل جيد من الناحية الفنية وكان هناك خطأ فى التشكيل".