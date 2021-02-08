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سيارات

طرق مبتكرة لتنظيف سيارتك من الداخل.. فما هي؟

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:40 م
طرق مبتكرة لتنظيف
طرق مبتكرة لتنظيف مقصورة القيادة
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صبري طلبه

تعتبر نظافة السيارة من العناصر المهمة واللازمة، لأنها عنوان مثالي للترحيب، ودليل على أناقة مالكها كما أنها تعكس مدى حب الشخص لسيارته، وفي كثير من الأحوال يقابل مالك السيارة عدة صعوبات للقيام بهذه العملية على أكمل وجه، نظرًا لضيق الوقت أو الانشغال بمجريات الحياة، أو بسبب خفي وهو الزوايا الضيقة الواقعة داخل السيارة والتي يصعب الوصول إليها.


وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أفضل للعناية بالمقصورة الداخلية الخاصة بالسيارة.


1- جيل التنظيف

يعتبر جيل التنظيف من أحدث الطرق الخاصة بعالم العناية بالسيارات، و هو عبارة عن مادة جيلاتينية متماسكة، يمكنها التقاط الأتربة و الوصول إلى الأماكن الدقيقة بسهولة، مثل هوايات التكييف، و أماكن الأكواب، و المساحات التخزينية التي يصعب الوصول إليها، ويمكن شراؤه من أحد المتاجر الخاصة بـ كماليات السيارات.

 

2- الفرشاة السحرية

ربما تكون ليست سحرية بالفعل، ولكن لها أداء مبهر و رائع للغاية، فمن الممكن أن تنظف المساحات الدقيقة عبر استخدام فرشاة الأسنان، أو فرشاة التلوين الخاصة بعالم الفن و الطلاء، فهي تتخلل أدق التفاصيل مثل مفارق قوائم السيارة و الزوايا الصعبة.

 

3- المكنسة الكهربائية

ربما تمنحك المكنسة المنزلية أداء جيدا للغاية عبر استخدام القطع  المخصصة بالمناطق الدقيقة، و لكن هناك مكنسة كهربائية خاصة بالسيارة يتم توصيلها عبر الدائرة الكهربائية الواقعة داخل المقصورة، ومن مميزاتها سهولة التحكم بها، و صغر حجمها، وقدراتها الهائلة على إتمام هذا الأمر بنجاح.

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