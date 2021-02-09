«فيديوجراف» الأوكازيون الشتوي.. التموين تطمئن المستهلكين وتتوعد التجار

انطلق الأوكازيون الشتوي أمس 7 فبراير 2021، وذلك بمعايير وملامح وفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 16 لسنة 2021 والذي قرر بدء فترة التصفية الأولى - الأوكازيون الشتوى - لعام 2021.





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وحرص وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي على وضع العديد من المعايير التي من شأنها أن تطمئن المستهلكين على استيفاء حقوقهم، وتمنع عنهم غش التجار، كذلك حدد مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تقضي على تلاعب التجار في الأسعار.





ونستعرض المزيد من التفاصيل حول أهم ملامح الأوكازيون الشتوي لعام 2021 من خلال الـ فيديوجراف التالي..