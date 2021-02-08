نقيب المهندسين يكشف عن تفاصيل الاجتماع مع رئيس الوزراء.. فيديو

الاجتماع الثالث من نوعه بهدف بحث دور النقابة في





وأضاف ضاحي خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن هناك مشروعات عملاقة تتم على مدار ال 6 سنوات الماضية من اجل الانطلاق نحو مستقبل أفضل، ولذلك لا بد أن يكون هناك نمط معماري في مصر.





وتابع نقيب المهندسين أنه يجب أن تكون هناك منظومة عمل للاشتراطات البنائية في مصر حتى يتم القضاء على الوضع الحالي نتيجة العشوائيات التي تتم .





وأشار ضاحي إلى أن الجهات المساهمة في الاشراف على تلك الاعمال يجب أن تكون مسئولة من الناحية الفنية والادارية والهندسية.

أكد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين أن اجتماعه اليوم مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي هوتنظيم العمران، خصوصا وأننا جميعا راينا زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعزبة الهجانة ورأينا حجم الإنتهاكات التى حدثت بالعشوائيات على مدار العقود السابقة.