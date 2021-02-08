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8 جنيهات في الشهر.. وفاء صادق: أمتلك عمارة إيجار قديم والساكن مش بيدفع صيانة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:42 م
وفاء صادق
وفاء صادق
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هاني حسين
قالت الفنانة وفاء صادق، إن ملف الايجار القديم  أمر في غاية الأهمية، مضيفة:" امتلك عمارة إيجار قديم  والمستاجر لا يدفع في صيانة وبيدفعوا 8 جنيه في الشهر ".

وأضافت وفاء صادق في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" 
انا واحدة جدي بنى عمارة وتوفى ووالدي ورث الشقق وتوفى، وانا كبرت واخواتي كبروا والمستأجرين عمالين يلاعبونا وهما مش بيدفعوا في الصيانة وبيدفعوا 8 جنيه في الشهر".

وتابعت وفاء صديق:" انا واحدة مالكة لـ شقق إيجار القديم طب ولادي يروحوا  يسكنوا فين، واخواتي اللي عندهم شقق ساكنين في ايجار جديد مش عارفين يلاقوا شقة".

واكملت وفاء صادق:"  شقق للايجار القديم يتم توريثها ويتم اللعب في هذا الأمر والمستأجر يقوم باستغلال ثغرات من اجل عدم الخروج من الشقة ".

ولفتت وفاء صادق:" أنا كـ مالك مش عارفة أوفر شقق لولادي، وكيف يرث شقة من لا يملك وعلى المسؤولين ان يجيبونا على هذا السؤال  والناس عايشة على حسابي  ولا يدفعوا صيانة وفي ناس قافلة الشقق بـ 30 عاما".

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