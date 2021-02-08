بعد مباراة البايرن.. أحمد موسى: ربنا كرمنا وخسرنا 0 - 2

علق الإعلامي أحمد موسى، على هزيمة الأهلي من بايرن ميونخ، بهدفين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.





وقال موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة "صدى البلد"، «الأهلي قدم ما عليه وزيادة، متشكرين يا أبطال كان ممكن الماتش يخلص بهدف نظيف»، مردفا «لاعبنا واحد من أفضل فرق العالم، هذه هي كرة القدم».





وتابع «ربنا كرمنا وخسرنا 2-0، كان نفسنا نحرز هدف لكن لم يحدث»، معلقا «بايرن ميونخ كان خايف من الأهلي عشان كده مقدرش يقدم لعبه، فخور بيكم خسرنا 2 مش 4 ولا 8 زي ما حصل مع برشلونة».





وأكمل «نجوم الأهلي قدموا من عليهم، نغلق هذه الصفحة ونستعد لمواجهة بطل البرازيل»، معلقا «يوجد فوارق كبيرة وزمن المفاجآت مش موجود، شكرا ليكم يا أبطال على الأداء».





وأردف «ناس كتيرة كانت مستنية الأهلي يخسر 12، لكن الحمد لله قدمنا أداء يليق بالإمكانيات المتاحة».



