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فن

عمرو الشاذلي يكشف لـ صدى البلد كواليس تعاونه مع مدحت صالح في ألبومه الجديد

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:00 م
صدى البلد
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آيه عاطف
يتعاون الملحن عمرو الشاذلي مع الفنان مدحت صالح في البومه الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال عمرو الشاذلي، في تصريح لـ "صدى البلد" إنه يتعاون مع مدحت صالح في البومه الجديد بإغنيتين من الحانه، و عبّر عن سعادته بهذا التعاون مشيرًا إلى أن التعاون مع نجم في حجم مدحت صالح إضافة كبير لأي فنان وصانع أغاني.

وعبّر عمرو عن إعتزازه بنجاح أغنية "حان الآن" لأدهم نابلسي، والتي قام بتلحينها وتخطت حاجز الـ 38 مليون مشاهدة عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".

وأكد عمرو الشاذلي، إنه يستعد لطرح عمل غنائي خاص به خلال الفترة المقبلة بجانب تعاونه كملحن مع عدد من النجوم أيضًا.
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