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رياضة

هدية خاصة من رئيس بايرن ميونخ لـ الأهلي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:45 م
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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مصطفى كرم

أهدى رئيس مجلس إدارة فريق بايرن ميونخ الألماني، هدية تذكارية للنادي الأهلي بمناسبة لقاء الفريقين في كأس العالم للأندية.


ونشر محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة الأهلي، عبر حسابه بإنستجرام، صورة له مع رئيس بايرن ميونخ، معلقا عليها "‬‏‪السيد كارل هاينز رومينيجه #الرئيس_التنفيذي لنادي #بايرن_ميونخ الألماني ونجم الكرة الألمانية الشهير وتقدير كبير للنادي #الأهلي بهذه الهدية التذكارية بمناسبة مباراتنا في نصف نهائي كأس العالم للأندية.. الأهلي في مكانه الطبيعي بين عظماء العالم"


وانتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي وبايرن ميونخ، على ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي، بفوز البايرن بهدفين احرقهم ليفاندوفسكي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.


وبهذا الفوز يتأهل بايرن ميونخ الى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية، ويخوض الأهلي مباراته القادمة لحسم أحد المركزين الثالث أو الرابع.

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