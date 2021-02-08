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رياضة

اختبار طبي لـ عبد الله جمعة غدا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:47 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
يخضع عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاختبار طبي على هامش تدريبات الفريق الجماعية غدا الثلاثاء لتحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له قبل انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعرضه للإصابة في مباراة الفريق الأخيرة أمام الاتحاد السكندري بشد خفيف في العضلة الخلفية.

ومن المقرر ان يحدد بعدها الجهاز الطبي للفريق إمكانية مشاركة جمعة في برنامج تأهيلي خاص على أن ينتظم بعدها في التدريبات الجماعية بعدما حصل على راحة من مران اليوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.
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