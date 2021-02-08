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طاهر أبو زيد عن مباراة الأهلي وبايرن ميونخ: الشناوي صمام الأمان

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:46 م
طاهر ابو زيد
طاهر ابو زيد
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عبد الخالق صلاح
علق طاهر أبو زيد نجم الأهلي السابق على مباراة الأهلي وبايرن ميونخ قائلا : إنه ليس في الإمكان أفضل مما كان فالفوارق كبيرة ولاعبو الأهلي قدموا كل ما في استطاعتهم والنتيجة منطقية ولم يقصر أحد من اللاعبين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، :كل التحية لمحمد الشناوي فقد كان بمثابة الأمان طوال المباراة ومنح الثقة للفريق ويمتلك ما يؤهله لأن يكون الأفضل عربيا وأفريقيا وللاحتراف الأوروبي .

وتابع «لم نشعر بوجود خضة من لاعبي الأهلي ونتيجة 2-صفر مرضية جدا وسيظل الأهلي فريق كبير وقدم التحية للجمهور الذي كان له دورا كبيرا في الملعب ولولا وجوده لخرجت المباراة بنتيجة أكبر».

وأشاد أبو زيد بالمدير الفني موسيماني الذي بدأ بطريقة جيدة وحافظ على النتيجة فلا يصح مع فريق بحجم بايرن ميونخ فتح الخطوط وثمن المجازفة سيكون كبيرا لو لعب بطريقة مختلفة.

وعلق الإعلامي أحمد موسى، على هزيمة الأهلي من بايرن ميونخ، بهدفين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الأهلي قدم ما عليه وزيادة، متشكرين يا أبطال كان ممكن الماتش يخلص بهدف نظيف»، مردفا «لاعبنا واحد من أفضل فرق العالم، هذه هي كرة القدم».
وتابع «ربنا كرمنا وخسرنا 2-0، كان نفسنا نحرز هدف لكن لم يحدث»، معلقا «بايرن ميونخ كان خايف من الأهلي عشان كده مقدرش يقدم لعبه، فخور بيكم خسرنا 2 مش 4 ولا 8 زي ما حصل مع برشلونة».
وأكمل «نجوم الأهلي قدموا من عليهم، نغلق هذه الصفحة ونستعد لمواجهة بطل البرازيل»، معلقا «يوجد فوارق كبيرة وزمن المفاجآت مش موجود، شكرا ليكم يا أبطال على الأداء».
وأردف «ناس كتيرة كانت مستنية الأهلي يخسر 12، لكن الحمد لله قدمنا أداء يليق بالإمكانيات المتاحة».

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