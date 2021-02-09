زراعة القاهرة : من لا يرتدي الكمامة خلال الامتحانات يعرض نفسه للعقاب

أعلنت إدارة كلية الزراعة جامعة القاهرة ، عن الاجراءات الاحترازية المتبعة خلال امتحانات الفصل الدراسى الاول ، بالاضافة الى تقسيم فترات الامتحان .









‎ونوهت ادارة الكلية إلى أن اليوم مقسم على ٣ فترات ، الفتره الاولى ستكون من ٩ الى ١٠ صباحا والفتره الثانية من الساعة ١٢ حتى ١ ظهرا ، وكذلك الفتره الثالثة من الساعة ٣ الى ٤ عصرا .









‎وشددت كلية الزراعة جامعة القاهرة، على جميع الطلاب الالتزام بالاجراءات الاحترازية ضد كورونا طبقا لتعليمات المجلس الاعلى للجامعات ومجلس جامعة القاهرة من الحفاظ على التباعد الاجتماعى وعدم التزاحم .









‎أوضحت الكلية أن من يخالف التعليمات من ارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعى والحفاظ على التباعد الاجتماعى يتم اتخاذ إجراءات مشددة ضده للحفاظ على صحة وسلامه الجميع من الاصابه بالفيروس .







