زراعة القاهرة : من لا يرتدي الكمامة خلال الامتحانات يعرض نفسه للعقاب

أعلنت إدارة كلية الزراعة جامعة القاهرة ، عن الاجراءات الاحترازية المتبعة خلال امتحانات الفصل الدراسى الاول ، بالاضافة الى تقسيم فترات الامتحان .
ونوهت ادارة الكلية إلى أن اليوم مقسم على ٣ فترات ، الفتره الاولى ستكون من ٩ الى ١٠ صباحا والفتره الثانية من الساعة ١٢ حتى ١ ظهرا ، وكذلك الفتره الثالثة من الساعة ٣ الى ٤ عصرا .
وشددت كلية الزراعة جامعة القاهرة، على جميع الطلاب الالتزام بالاجراءات الاحترازية ضد كورونا طبقا لتعليمات المجلس الاعلى للجامعات ومجلس جامعة القاهرة من الحفاظ على التباعد الاجتماعى وعدم التزاحم .
أوضحت الكلية أن من يخالف التعليمات من ارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعى والحفاظ على التباعد الاجتماعى يتم اتخاذ إجراءات مشددة ضده للحفاظ على صحة وسلامه الجميع من الاصابه بالفيروس .
وسبق أن استعرض مجلس جامعة القاهرة، إجراءات وضوابط عملية امتحانات الفصل الدراسي الأول التي تنطلق بكليات الجامعة اعتبارًا من 20 فبراير الجاري، طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بعقد الامتحانات، ويؤديها الطلاب بمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتوفير قاعات كبيرة لتستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعي الآمن، مع توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي.