من الشهر القادم صرف مكافأة الامتحانات مع المرتب الشهر.. نواب: الدولة قدمت دعما كبيرا للعاملين بوزارة التربية والتعليم.. والنهوض بالمنظومة الهدف الأسمى

عبد الفتاح محمد: الدولة أعلت من شأن المعلمين.. وصرف مكافأة الامتحانات بصفة شهرية إنصاف للمنظومة التعليمية

علي نور: صرف مكافأة الامتحانات مع المرتب الشهري تأكيد على حرص الدولة لرفع المستوى المعيشي للمعلمين

أمين مسعود: السيسي أعطى اهتماما كبيرا للتعليم.. والعاملين بالوزارة حظوا بدعم مالي كبير









أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم تشكيل لجنة لتحسين أجور الموظفين بالدولة، مضيفًا أنه سيتم صرف 25% من مكافأة الامتحانات بصفة شهرية، يوم 10 من الشهر الجارى، ومن الشهر القادم سيتم صرف مكافأة الامتحانات مع المرتب الشهرى للعاملين بالتربية والتعليم.





وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، عبر برنامجها مساء dmc المذاع على قناة dmc، أن الدولة تقوم بزيادة الأجور فى فترة الإصلاح الاقتصادى حتى لا يشعر المواطن بالتضخم الاقتصادى، قائلًا: "بدأت موازنة العام الحالى بزيادة المرتبات وذلك بعد السيطرة على التضخم الاقتصادى، بالإضافة إلى أننا بدأنا من موازنة العام الجارى العمل على زيادة المرتبات لتحسين معيشة المواطن".





وتابع أن الدولة ضخت حوالى 66 مليار جنيه للمعاشات، و7% زيادة على المرتبات فى العام المالى، مضيفا أن جميع السلع متوفرة وأسعارها مستقرة فى الأسواق لافتا إلى أن موازنة الدولة الجديدة من المتوقع أن تفقد من 150 إلى 200 مليار جنيه بسبب أزمة كورونا.





وفي هذا الصدد، أشاد عدد من اعضاء مجلس النواب في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، بهذه التصريحات، مؤكدين أن الدولة قدمت دعم كبير للمعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم.





وفي هذا السياق، أشاد النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن صرف 25℅ من مكافأة الامتحانات بصفة شهرية مع المرتب الشهرى للعاملين بالتربية والتعليم، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على زيادة أجور العاملين بصفة دورية كل عام مما يعمل على إعلاء شأن المعلمين.





وأوضح "محمد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن صرف 25℅ من مكافأة الامتحانات للعاملين بالتربية والتعليم خطوة ايجابية تؤكد حرص الدولة على مكافأة العاملين نظرًا لعملهم في ظل الأزمة الحالية، مؤكدًا أن العاملين بوزارة التربية والتعليم يتعرضون للخطر نظرًا لطبيعة عملهم وتعاملهم باستمرار مع الطلاب في ظل انتشار فيروس كورونا.





وأكد عضو مجلس النواب، على أهمية مكافأة العاملين بالدولة في كافة القطاعات بصورة دورية نظير عملهم في المؤسسات المختلفة خاصة في تلك الآونة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تحسين معيشة المواطن المصرى بما يتلائم مع الظروف الاقتصادية للدولة .





ومن جانبه، ثمن النائب علي نور، عضو مجلس النواب، جهود الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تشكيل لجنة لتحسين أجور الموظفين بالدولة، والتي على رأسها صرف 25% من مكافأة الامتحانات بصفة شهرية، يوم 10 من الشهر الجارى، ومن الشهر القادم سيتم صرف مكافأة الامتحانات مع المرتب الشهرى للعاملين بالتربية والتعليم.





وقال "نور"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، إن صرف مكأفاة الأمتحانات مع المرتب الشهري تأكيد على حرص الدولة لرفع المستوى المعيشي للمعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم على حدا سواء، مشيرا إلى خطة الدولة في تطوير المنظومة التعليمية بشكل كامل.





وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة قدمت العديد من المساعدات للعاملين بالوزارة من خلال رفع المرتبات في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى توفير تدريبات بشكل مستمر مع المعلمين وذلك لتنمية المهارات ولتعزيز الأدوات التي تدعم خطة التنمية المستدامة التي تسعى الوزارة لتنفيذها.

وبدوره، علق النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، على تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن صرف 25℅ من مكافأة الامتحانات بصفة شهرية مع المرتب الشهرى، يوم 10 من الشهر الجارى، ومن الشهر القادم سيتم صرف مكافأة الامتحانات مع المرتب الشهرى للعاملين بالتربية والتعليم، قائلا:"الرئيس السيسي أعطى اهتمام كبير للتعليم من اللحظة الأولى لتوليه الرئاسة والفترة الماضية خير دليل على ذلك".





وأوضح "مسعود"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن الاهتمام بالمعلمين يعتبر من أهم أسس نجاح المنظومة التعليمية، والدولة سعت لتصحيح أوضاع التعليم في مصر، مشيرًا إلى منظومة التعليم الجديدة التي قام بتنفيذها وزير التربيةو التعليم الدكتور طارق شوقي.





وأفاد عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات الصحية والاقتصادية والتجارية، بجانب الارتقاء بمستوى التعليم والمعلمين في مصر من خلال توفير أكبر قدر من التدريب العملي لهم.