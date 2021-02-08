تحرك عاجل من الصحة السعودية بعد انتحال ممثلة تونسية صفة طبيبة تجميل

أصدرت وزارة الصحة السعودية بيانا أكدت خلاله رصد ما تم تداوله من مقطع فيديو تظهر فيه مقيمة عربية الجنسية تدعي تمكين أحد العيادات الخاصة لها من ممارسة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك، أثناء تواجدها بالمملكة.





وقالت الوزارة إن صحة جدة أجرت تحقيقا وتوصلت إلى المركز الذي كانت تعمل به، حيث تشير المعلومات الأولية أنها كانت تعمل في المركز قبل أكثر من 6 سنوات.





وتابع البيان "يجري حاليا التحقيق في كافة التفاصيل وسيتم إصدار بيان لاحقا يوضح فيه ما تتوصل إليه التحقيقات".





وأكدت الصحة السعودية أنها ستطبق عقوبات على كل من يثبت تورطه في أي أعمال مخالفة لنظام مزاولة المهن الصحية والمؤسسات الصحية الخاصة أو تمكين أي مخالف للأنظمة، حيث تصل عقوبة ممارسة المهن الصحية بدون ترخيص إلى الغرامة المالية والسجن.





ويأتي البيان السعودي على خلفية انتحال الممثلة التونسية سامية الطرابلسي صفة مستشارة جراحة تجميلية لمدة 6 سنوات دون حصولها على ترخيص.



