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خالد صديق: ملف العشوائيات لا يتعلق بالبناء العمراني أو الإنشاء فقط

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:09 م
تطوير العشوائيات
تطوير العشوائيات
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حمزة شعيب
أكد المهندس خالد صديق،  رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أنه سيتم البدء فى تطوير عزبة الهجانة سيتم فور انتهاء الوزارت من وضع خطط التطوير.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"، أن عزبة الهجانه غير مخططة، ودخول الدولة لتطويرها أمر غاية الأهمية من أجل حياة المواطنين.

وكشف خالد صديق أن الدولة أنتهت من تطوير 90% من المناطق العشوائية الخطرة وستتجه قريبا نحو الاماكن الشعبية غير المخططة.

ونوه إلى أن ملف العشوائيات لا يتعلق بالبناء العمراني أو الإنشاء فقط، وإنما تتعلق بإنشاء المجتمعات وكيفية تحريكها من مجتمع من حياة  يعيشها لحياة أخرى، مشيرًا إلى أن المناطق غير الآمنة كانت عبارة عن جرس إنذار في أذن كافة المسؤولين.

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