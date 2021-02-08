الجيش الليبي: التواجد العسكري التركي في بلادنا يهدد أي اتفاق سياسي

شن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، اليوم الاثنين، هجومًا على تركيا، بسبب استمرار تواجدها في ليبيا، مع تعيين سلطة تنفيذية جديدة في البلاد.





وقال المسماري في تصريحات لقناة "العربية"، إن " تركيا ما زالت تتجاهل كل التطورات الجديدة في ليبيا"، مؤكدًا أن " التواجد العسكري التركي في ليبيا يهدد أي اتفاق".





وأضاف: "تركيا لا تعير أي اهتمام للاتفاقيات بين الأطراف الليبية أو رغبات المجتمع الدولي".





وحذر المسماري من أن تركيا تتواجد بجيش كبير على الأراضي الليبية، مشيرًا إلى أن أنقرة تسعى لإيجاد قواعد سياسية لشرعنة وجودها العسكري في ليبيا.





وتابع: "لاحظنا في اليومين الماضيين كثافة في حركة الطائرات المسيرة فوق مصراتة وطرابلس وميناء الخمس".





وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أكد أن تركيا تجري عملية تبديل مرتزقة في ليبيا، حيث تنوي سحب 140 مقاتل من المرتزقة الموالين لها والدفع بـ 140 آخرين جرى تدريبهم داخل الأراضي التركية.