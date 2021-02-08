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برلمان

برلماني: الرئيس السيسي أعطى اهتماما كبيرا للتعليم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:00 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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القسم السياسي
علق النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، على تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن صرف 25℅ من مكافأة الامتحانات بصفة شهرية مع المرتب الشهرى، يوم 10 من الشهر الجارى، ومن الشهر القادم سيتم صرف مكافأة الامتحانات مع المرتب الشهرى للعاملين بالتربية والتعليم، قائلا "الرئيس السيسي أعطى اهتماما كبيرا للتعليم من اللحظة الأولى لتوليه الرئاسة والفترة الماضية خير دليل على ذلك". 

وأوضح "مسعود"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاهتمام بالمعلمين يعتبر من أهم أسس نجاح المنظومة التعليمية، والدولة سعت لتصحيح أوضاع التعليم في مصر.

وأفاد عضو مجلس النواب، بأن الدولة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات الصحية والاقتصادية والتجارية، بجانب الارتقاء بمستوى التعليم والمعلمين في مصر من خلال توفير أكبر قدر من التدريب العملي لهم.

يذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أنه تم تشكيل لجنة لتحسين أجور الموظفين بالدولة، مضيفًا أنه سيتم صرف 25% من مكافأة الامتحانات بصفة شهرية، يوم 10 من الشهر الجارى، ومن الشهر القادم سيتم صرف مكافأة الامتحانات مع المرتب الشهرى للعاملين بالتربية والتعليم.

وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية إيمان الحصرى، عبر برنامجها مساء dmc المذاع على قناة dmc، أن الدولة تقوم بزيادة الأجور فى فترة الإصلاح الاقتصادى حتى لا يشعر المواطن بالتضخم الاقتصادى، قائلًا: "بدأت موازنة العام الحالى بزيادة المرتبات وذلك بعد السيطرة على التضخم الاقتصادى، بالإضافة إلى أننا بدأنا من موازنة العام الجارى العمل على زيادة المرتبات لتحسين معيشة المواطن".

وتابع أن الدولة ضخت حوالى 66 مليار جنيه للمعاشات، و7% زيادة على المرتبات فى العام المالى، مضيفا أن جميع السلع متوفرة وأسعارها مستقرة فى الأسواق  لافتا إلى أن موازنة الدولة الجديدة من المتوقع أن تفقد من 150 إلى 200 مليار جنيه بسبب أزمة كورونا.
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