النائبة هدى عمار تكشف عن تفاصيل حديث وزيرة التخطيط أمام البرلمان اليوم.. فيديو

أكدت النائبة هدى عمار عضو مجلس النواب أن الدكتورة هالة السعيد ويزرة التخطيط والتنمية الإقتصادية كانت اليوم متواجدة بالبرلمان وكشفت بشكل كبير عن مواجهة الدولة المصرية لجائحة كورونا وتحقيق نمو إقتصادي جيد خلال تلك الفترة الصعبة.





وأضافت عمار خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز ان وزيرة التخطيط تحدثت وكشفت عن دور الوزارة في ملف الصحة والتعليم وعن التطوير الذي قامت به في هذا الملف.





وتابعت عضو مجلس النواب أن وزيرة التخطيط قد كشفت أيضا عن دور الوزارة في التخطيط للمبادرات الرئاسية "حياه كريمة" وبرنامج تحقيق التنمية المتستدامة 2030.



