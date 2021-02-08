برلماني: استهداف المرحلة الأولى من حياة كريمة لـ 4.5 مليون مواطن يؤكد شموليتها

قال النائب شحاته ابو زيد عضو مجلس النواب، إن المستهدف من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كبير للغاية وشريحة ضخمة من المواطن، موضحا ان المرحلة الأولى فقط وفق تصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ،يصل إلى نحو 4.5 مليون مواطن.





واشار ابو زيد خلال تصريحات له اليوم، الى أن مبادرة حياة كريمة تأتي ضمن المبادرات التنموية المتواصلة، لتحسين جودة حياة المواطن المصري والارتقاء بالخدمات المقدمة له والارتقاء بالظروف التي يعيش فيها.





وشدد عضو مجلس النواب، ان اعتمادات المرحلة الأولى للمبادرة، والتي تصل الى نحو 20 مليار جنيه لعدد 375 قرية يستيفد منها حوالي 4.5 مليون مواطن يؤكد على ضخامتها، موضحا أن المبادرات الحياتية والمعيشية، من جانب الدولة للارتقاء بحياة المواطنين المصريين مستمر على مدى الساعة، ولا يمكن لاحد التقليل منه وهو غير مسبوق بمعنى الكلمة.



