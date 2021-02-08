مديون بسبب المرض.. شريف دسوقي يهاجم نقابة الممثلين

شن الممثل شريف دسوقي هجومًا عنيفًا على نقابة المهن التمثيلية، بسبب إصابته خلال تصوير مشاهد فيلم «وقفة رجالة» وعدم تحمل الشركة المنتجة للفيلم لتكاليف علاجه، بحسب قوله.





وقال شريف دسوقي، في تصريح لـ صدى البلد، أصيبت بسبب تصوير فيلم « وقفة رجالة » وأنا مريض سكر وضغط، وأنا أ طالب بحقي وقدمت طلب للنقيب أشرف زكي، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتخيل المنتج أحمد الجنايني انه مديون بسبب تكاليف العلاج.



