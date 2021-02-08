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فن

مديون بسبب المرض.. شريف دسوقي يهاجم نقابة الممثلين

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:29 م
شريف دسوقي
شريف دسوقي
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سعيد فراج
شن الممثل شريف دسوقي هجومًا عنيفًا على نقابة المهن التمثيلية، بسبب إصابته خلال تصوير مشاهد فيلم «وقفة رجالة» وعدم تحمل الشركة المنتجة للفيلم لتكاليف علاجه، بحسب قوله. 

وقال شريف دسوقي، في تصريح لـ صدى البلد، أصيبت بسبب تصوير فيلم «وقفة رجالة» وأنا مريض سكر وضغط، وأنا أطالب بحقي وقدمت طلب للنقيب أشرف زكي، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتخيل المنتج أحمد الجنايني انه مديون بسبب تكاليف العلاج. 

وأضاف دسوقي، أن مدة تصوير المشهد 4 ساعات بالغردقة وكان به كمية كبيرة من بخار الماء مالح، ويشكل خطر على الممثلين بحسب قوله بسبب شدة ملوحة البحر الأحمر، موضحًا: «أصيب بغيبوبة بعد تصوير المشهد، وتفاجئت بـ المسعف يطالبني بـ1500 جنيه، وهو ما رفض دفعهم المنتج أحمد الجنايني». 

وأوضح أن الإنتاج لم يفعل معه شئ في أزمته الصحية، مشددًا على إعتراضه على اسلوب المنتجين عمومًا معه -فيما عدا قلة قليلة- يتعاملون معه بحسب قوله، وأشار أن النقيب أشرف زكي، طالبه بعدم التحدث واعدًا إياه بعودة حقه كاملًا، وشن هجومًا حادًا على النقابة بسبب تأخير حقه، واعترض على النقيب، موجهًا له رسالة: «أنا صرفت كل مليم معايا وأنا قاعد في اسكندرية». 

واستنجد دسوقي بالرئيس السيسي ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، موضجًا أن تكلفة العلاج تخطت حتى الآن حاجز الـ50 ألف جنيه، متحفظًا على الكشف عن باقي مصاريف علاجه بسبب الإصابة في فيلم حقق نجاحًا كبيرًا، ومعربًا عن استياءه بسبب تجاهل الإنتاج له وعدم توجيه دعوة له لحضور إفتتاح الفيلم، واللقاءات الإعلامية. 

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