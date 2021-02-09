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محافظات

فصل التيار الكهربائي عن بعض قرى مركز بني سويف لمدة 3 أيام

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:00 ص
كهرباء
كهرباء
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محمد عبدالحليم
أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف،أنه من المقرر فصل التيار عن عدد من المغذيات العمومية بمركز بني سويف، وذلك على مدار 3  أيام بداية من غد الثلاثاء حتى الخميس القادم، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بشبكة الكهرباء، ما يترتب عليه فصل الخدمة عن بعض  القرى والمناطق التي تغذيها تلك المغذيات.

يأتي الانقطاع وفق بيان قطاع الكهرباء فإنه من المقرر فصل التيار يوم الثلاثاء "9 فبراير" عن قرى( الدوية، باروط ، بني هارون ، بليفيا ، بجانب قرية طحا البيشة)، فيما يتم فصل التيار يوم الأربعاء "10 فبراير"عن قرية الحكامنة، ويوم الخميس "11 فبراير"عن قرى (بني عفان،منشأة عاصم، بني حمد ، إبشنا )، اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرا على مدار الأيام  المذكورة وبحسب الترتيب المُبين عاليه . 

وإذ يتقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة،فإنه بناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة. 

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من ناحية أخري شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف فعاليات تسليم المخططات العامة والتصاميم الهندسية التي نفذتها جامعة النهضة لعدد من المشروعات التي تتضمنها خطة المحافظة التنموية، وفي مقدمتها إقامة مدينة استثمارية متكاملة على مساحة 2124 فدان، وذلك في إطار التعاون المستمر والمثمر بين المحافظة والجامعة في عدد من المجالات ،  ومن منطلق المسؤولية المجتمعية لجامعة النهضة.

وحضر الفعاليات كل من: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ ، والدكتور حسام الملاح رئيس جامعة النهضة،والمهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء الجامعة ، وفريق العمل من أساتذة كلية الهندسة بالجامعة وهم: الدكتور سالم الخضري عميد كلية الهندسة بجامعة النهضة ، والدكتورة إيمان شقور رئيس قسم العمارة بالكلية ،والدكتور رشوان مشهور والدكتور أيمن حسن بقسم العمارة ، وشيرين حسين  مدير المكتب الفني للمحافظة ، وأعضاء المكتب الفني.

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