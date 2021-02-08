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عمرو أديب: محدش يقدر يحفل على الأهلي ..فيديو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:09 م
عمرو أديب
عمرو أديب
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حمزة شعيب
علق الإعلامي عمرو اديب، علي مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ الألماني فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، قائلا: "النهاردة محدش يقدر يحفل على الأهلي لانه قدم مباراة جيدة جدا".

وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" قائلا: "أنا بحيي النادي الأهلي ولاعيبته على الأداء الجيد طوال المباراة كان ندا محترما خلال البطولة".
 
وتابع: "فريق بايرن ميونيخ فريق كبير  وأفضل فرق العالم حاليا، مردفا: "كل تلت هجمات بيجيبوا جون وكان ممكن يحصل جديد في المباراة لو الأهلي عنده مهاجم بيعرف يجري".

وانتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي وبايرن ميونخ، على ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي، بفوز البايرن بهدفين أحرزهما ليفاندوفسكي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وبهذا الفوز يتأهل بايرن ميونخ الى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للاندية، ويخوض الأهلي مباراته القادمه لحسم أحد المركزين الثالث أو الرابع.
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