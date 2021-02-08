برلماني: مصر داعمة للتضامن العربي وعلاقاتها الخليجية ذات خصوصية كبيرة

قال النائب سيد قاسم عضو مجلس النواب، أن مصر حريصة على تعزيز علاقاتها العربية والخليجية على نحو خاص، كما انها تتمتع بخصوصية كبيرة وتعتبر من ثوابت السياسة الخارجية المصرية.





واضاف قاسم خلال تصريحات له اليوم، أن مصر تُعلي من شأن التضامن العرببي والتكاتف لدرء الخطر والإرهاب عن الأمة العربية وافشال المؤامرات المتوالية لإفساد وحدتها.





واكد عضو مجلس النواب، أن مصر تعتبر أمن الخليج جزءا من الأمن القومي المصري، كما أنها تتطلع باستمرار لتعزيز علاقاتها العربية وتمتينها مع دول الخليج بشكل كبير وفي شتى الجوانب، قائلا: كما قالت مصر من قبل، لحظة توقيع المصالحة الخليجية إنه من المهم أن تنصلح النوايا ويكون هناك عهد جديد من المصالحة العربية يختلف عن الماضي.





وشدد قاسم على أن مبادئ السياسة المصرية، تقوم على البناء والتعاون ودعم التضامن العربى كنهج استراتيجى أصيل، وذلك فى إطار من الاحترام المتبادل،



