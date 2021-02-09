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عبد المنعم السيد: العاصمة الإدارية من أكبر المشاريع الاستثمارية ونواة للاقتصاد مصر..فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:00 ص
السيسي يتفقد العاصمة
السيسي يتفقد العاصمة الادارية
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محمود محسن
أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات العاصمة الإدارية هي متابعة لما يجرى على أرض الواقع وحجم الاعمال والانجاز الذي يتم بالعاصمة الإدارية بشكل كبير.

وأضاف السيد خلال لقاء له لفضائية اكسترا نيوز أن وجود الرئيس السيسي يحفز المخططين والعمال على الانجاز بشكل أسرع خاصة انه بحلول يوم 30 يونيو هذا العام سيكون هنك انتقال جزئي للحكومة والشركات والبنوك.

وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ولد كنواه في مارس 2015 مؤكدا أنه سيتم على مساحة 170 ألف فدان و 714 مليون متر مكعب.

وأشار السيد إلى أن هذا المشروع من أهم المشروعات الاستثمارية فى التطوير العقاري المصري ونواه للاقتصاد المصري بشكل كبير ويحقق معدلات نمو اعلى ونقلة حضارية للدولة المصرية.
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