ظافر العابدين: كنت لاعب كرة القدم .. ولم أكن مقتنعا بقدرتي على التمثيل.. فيديو

قال الفنان ظافر العابدين، إنه لم يخطط لتغيير مسار حياته من كونه لاعب كرة قدم والتحول إلى مهنة التمثيل .





وأضاف ظافر العابدين في برنامج " its show time"، المذاع على قناة " سي بي سي"، :" كان هناك ظروف أبعدتني عن كرة القدم وكان حبي الاول هو كرة القدم ".





وتابع ظافر العابدين:" كان عندي حب التمثيل ومشاهدة الفنانين من التلفاز فقط، ولم اكن مقتنعا بأن أكون ممثلا في يوم من الأيام وكنت خجولا في البداية ".





واكمل ظافر العابدين:" دفعت نفسي للحصول على الثقة ودخلت مجال التمثيل وانا أحب التمثيل ولدي شغف فيه".



