ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ظافر العابدين: كنت لاعب كرة القدم .. ولم أكن مقتنعا بقدرتي على التمثيل.. فيديو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:18 م
ظافر العابدين
ظافر العابدين
Advertisements
هاني حسين
قال الفنان ظافر العابدين، إنه لم يخطط لتغيير مسار حياته من كونه لاعب كرة قدم  والتحول إلى مهنة التمثيل .

وأضاف ظافر العابدين في برنامج " its show time"، المذاع على قناة " سي بي سي"، :" كان هناك ظروف أبعدتني عن كرة القدم وكان حبي الاول هو كرة القدم ".

وتابع ظافر العابدين:"  كان عندي حب التمثيل ومشاهدة الفنانين من التلفاز فقط، ولم اكن مقتنعا بأن أكون ممثلا في يوم من الأيام وكنت خجولا في البداية ".

واكمل ظافر العابدين:"  دفعت نفسي للحصول على الثقة ودخلت مجال التمثيل وانا أحب التمثيل ولدي شغف فيه".

ولفت ظافر العابدين:"  نحتاج إلى تحضير بشكل أكبر من أجل إنجاز الأعمال الفنية بشكل أفضل، ومجاراة الأعمال الفنية العالمية التي نشاهدها ".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ظافر العابدين لـ صدى البلد: ليس لدى مانع من تكرار تجربة المذيع

«عروس بيروت» في قلبي.. ظافر العابدين لـ صدى البلد: أنا ورطت أحمد السقا فى «العنكبوت».. وسأغيب عن موسم رمضان (حوار)

ظافر العابدين لـ صدى البلد: أغيب عن دراما رمضان 2021.. وانتظروني مع أحمد السقا في العنكبوت.. وسعيد بنجاح عروس بيروت

وفاة والدة الفنان ظافر العابدين

ظافر العابدين يكشف موقفه من الاعتزال في Its show time

ترشيحاتنا

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ.. وكهربا أساسيا

جدل كبير بسبب صور عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

مفاجآة سارة لـ طلاب الثانوية العامة 2021 على منصة حصص مصر .. الأربعاء

رسالة شديدة اللهجة.. تحرك عسكري عاجل من أمريكا ضد روسيا

تاريخ مواجهات النادي الأهلي مع الفرق البرازيلية قبل مباراة بالميراس

حصلت على 150 ألف جنيه.. بيج رامي: أتبرع بـ أجري في صاحبة السعادة لـ تحيا مصر

Advertisements

على غير العادة.. رضا عبد العال يشيد بأداء الأهلي أمام بايرن ميونخ

أوعى الماتش يفوتك.. تردد القناة المفتوحة الناقلة لـ مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

أمن الجيزة يكشف هوية صاحب محل مشويات شهير قتله 4 خفراء بطلقة في الرأس

تعرف على موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية

بعد تداول صورتهما.. غادة عادل توضح حقيقة علاقتها بحسن شاكوش

الإخواني صابر مشهور: "أنا أفهم في الإسلام أكثر من عمر بن الخطاب".. والديهي: "مخه لسع"

مروحناش الاستاد.. رضا عبد العال معلقا على هزيمة الأهلي بثنائية

مفاجأة عن دواء جديد لعلاج الحالات الحرجة من مصابي كورونا.. فيديو

طائرة مصرية تعود من الأجواء بعد تعرض قائد الرحلة لأزمة صحية

طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة علي معلول وموقفه من مباراة بالميراس

شوبير: مباراة مصر المقاصة وسيراميكا كليوباترا شهدت كوميديا تحكيمية أجمل من أفلام ومسرحيات عادل إمام

وزير التعليم: تابعوا كل ما يخص منهج «القيم واحترام الآخر» عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. كيا CV كروس أوفر الكهربائية أثناء اختبارها

اكتشاف سر الحركة الجانبية للثعابين وتسخيرها في خدمة تطور الروبوتات مستقبلا | صور

مشربش عندك برتقان.. قصة سيارة ساعدت القرموطي فى تصدير المانجو بالعراق | صور