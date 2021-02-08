بإطلالة كاجوال .. المطربة وعد تبرز أناقتها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة الخليجية

وعد جلسة تصوير جديدة خضعت لها، وقامت بمشاركتها

عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة كاجوال انيقة، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.