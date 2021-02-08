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مرأة

بإطلالة كاجوال .. المطربة وعد تبرز أناقتها عبر إنستجرام

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:45 م
المطربة وعد السعودية
المطربة وعد السعودية
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آية التيجي
نشرت الفنانة الخليجية وعد جلسة تصوير جديدة خضعت لها، وقامت بمشاركتها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة كاجوال انيقة، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.

وتألقت وعد فى الصور بإطلالة كاجوال انيقة، مرتدية قميص باللون الأبيض بأكمام طويلة، وعليه جاكيت قصير من الصوف باللون الأزرق، واختارت عليه بنطال باللون الأبيض بقصة مميزة، وهو ما أعطاها إطلالة رقيقة وعصرية.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت وعد على تسريحة ويفي مميزة وقامت برفع خصلات شعرها إلى الوراء مع ترك خصلات بعض الخصلات منسدلة على وجهها وظهرها.

ووضعت وعد  بعض اللمسات الناعمة من الماكياج؛ حيث اختارت احمر شفاه باللون الكشميري، مع الماسكرا والكحل الأسود والآي لاينر و الاي شادو.

وتزينت وعد ببعض الإكسسوارات الناعمة ؛ حيث اختارت قرطين  باللون الفضي اللامع على شكل دائري وساعة يد كاجوال باللون الأزرق، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى.

وإليكم الصورة التي شاركتها الفنانة وعد وتبرز تفاصيل إطلالتها..
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