كهربا: نسعى لتحقيق البرونزية وإهدائها لجماهير النادي

أكد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن اللاعبين قدموا مباراة جيدة أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا وأحد الأندية الأبرز في العالم، وغاب التوفيق عن الفريق في الخروج بنتيجة طيبة.





وقال كهربا: «سوء الحظ وغياب التوفيق أبعدنا عن تشكيل خطورة على مرمى الفريق الألماني أو تسجيل هدف في مرمى بايرن على مدى شوطي المباراة».





وأضاف: «سوف نسعى لتقديم عرض طيب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لإحراز الميدالية البرونزية وإهدائها لجماهير الأهلي الوفية التي تساندنا في كل مكان».



